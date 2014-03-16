محكمة هندية توقف تنفيذ حكم الاعدام الصادر بحق اثنين من مرتكبى جريمة اغتصاب عام 2012

أصدرت المحكمة العليا الهندية ، اليوم حكما يقضى بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق اثنين من المتهمين الأربعة باغتصاب وقتل طالبة جامعية في نيودلهى نهاية عام 2012 .

وذكرت شبكة تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية ، أن المحكمة العليا وافقت في وقت سابق من هذا الأسبوع على تأييد حكم الإعدام بحق المتهمين الأربعة ، غير أن اثنين منهم – موكيش سنج وباوان جوبتا – تقدما بطعن في الحكم الأخير ، مما دفع المحكمة العليا إلى وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن.

وكان الجناة الأربعة قد قاموا باغتصاب الطالبة – التى تبلغ من العمر – 23 عاما – أثناء عودتها مع صديقها داخل حافلة بعد مشاهدة أحد الأفلام السينمائية ، حيث اشبعوا الصديق ضربا واغتصبوا الفتاة التى تعرضت لجروح خطيرة أدت إلى وفاتها بعد 13 يوما من الحادث.

وكانت احدى المحاكم الهندية قد أصدرت في شهر أغسطس الماضي حكما ضد أحد القصر الذى شارك أيضا في ارتكاب هذه الجريمة البشعة بالإيداع داخل إصلاحية لمدة 3 أعوام .

أ ش أ