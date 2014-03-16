شكاوي لموظفي التربية والتعليم بالسويس لتعديل المسار الوظيفي

تقدم عدد كبير من موظفي ومعلمي التربية والتعليم بالسويس بطلبات إلى مديرية التربية والتعليم وشكاوي إلى اللواء العربي السروي محافظ السويس مطالبين بتعديل مسارهم الوظيفي وأعتماد شهاداتهم ومؤهلائهم الجديدة.

قال كريم نبيل أحد أحد المتضررين أنه تم تعينه بالتربية والتعليم بقرار رقم 35 لسنه 2013 بشهر فبراير وأنه كان يعمل بمؤهل متوسط وفور حصوله على مؤهل عالي وقدمه للمديرية لا يريدون اعتماده وأنه وهناك كثير غيره لا تريد المديرية الاعتراف بشهادتهم الجديدة بشكل غير مفهوم .