برج إيفل يضيىء أنواره تضامنا مع الشعب السورى فى الذكرى الثالثة لثورته

قام برج إيفل العملاق بباريس مساء أمس السبت بإضاءة أنواره تضامنا مع الشعب السورى فى الذكرى الثالثة لإندلاع ثورته التى أسفرت عن مقتل ما يقرب من 150 شخصا بخلاف الملايين من اللاجئين.

وزينت عبارة “مع السوريين” البرج الأشهر فى العالم تعبيرا عن مساندة السوريين الذين يعانون منذ ثلاث سنوات كاملة.

وتزامن ذلك مع تجمع مئات الأشخاص من بينهم العديد من السوريين في ساحة تروكاديرو المقابلة للبرج ايفل تلبية لدعوة عدة منظمات غير حكومية ومن بينها منظمة العفو الدولية.

ورفع المتظاهرون من جميع الأعمار الاعلام السورية وبالونات بيضاء مضاءة حملت عبارة “مع السوريين”.

كما رددوا هتافات تطالب بالحرية والديمقراطية لسوريا وبوقف المجازر فى البلاد.

وكان وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس قد أكد فى وقت سابق اليوم دعم بلاده للمعارضة السورية المعتدلة التى تقاتل النظام ونظيره “الإرهاب”.

واعتبر فابيوس – فى رسالة تضامن مع الشعب السورى بمناسبة الذكرى الثالثة لإنطلاق الانتفاضة –أن النظام السوري هو المسؤول بشكل كامل عن المأساة التي أدت إلى مقتل ما يقرب من 150 ألف شخص وملايين اللاجئين..مشيرا إلى أن ما تشهده سوريا يشكل أسوأ مأساة إنسانية في القرن الحادي والعشرين.

> أ ش أ