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إثيوبيا والنرويج تتفقان على التعاون من أجل المساعدة على حل أزمة جنوب السودان

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إثيوبيا والنرويج تتفقان على التعاون من أجل المساعدة على حل أزمة جنوب السودان إثيوبيا والنرويج تتفقان على التعاون من أجل المساعدة على حل أزمة جنوب السودان

أفادت تقارير إخبارية أن إثيوبيا والنرويج اتفقتا على التعاون والعمل معا من أجل المساعدة على حل الأزمة الراهنة فى جنوب السودان.

وأوضحت وكالة الأنباء الإثيوبية التى أوردت النبأ اليوم أن السفير برهان كريستوس أجرى محادثات مع المبعوث الخاص النرويجى جينز بيتر كيجمبراد فى أديس أبابا بشأن الوضع الراهن فى جنوب السودان وشمال السودان.

ومن جانبه ، قال المبعوث النرويجى الخاص إن النرويج ستعمل مع إثيوبيا من أجل المساعدة على حل الأزمة الراهنة فى جنوب السودان، وأعرب عن تقديره للدور الذى تقوم به إثيوبيا لحل هذه الأزمة من خلال الهيئة الحكومية للتنمية الأفريقية / الايجاد / والاتحاد الأفريقى .

وحذر المبعوث النرويجى من احتمال أن تؤثر هذه الأزمة على القارة الأفريقية إذا لم يتم حلها بسرعة.

وأشارت الوكالة الاثيوبية إلى أن السفير برهان أعرب عن تقديره لجهود النرويج من أجل حل هذه الأزمة، وذكر أن إثيوبيا ستواصل السعى جاهدة من أجل حل الصراع فى جنوب السودان.

أ ش أ

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