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الخارجية الإثيوبية تبلغ الدفاع الاسبانية بأن سد النهضة لن يلحق ضررًا ملحوظاً بدولتى المصب

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الخارجية الإثيوبية تبلغ الدفاع الاسبانية بأن سد النهضة لن يلحق ضررًا ملحوظاً بدولتى المصب الخارجية الإثيوبية تبلغ الدفاع الاسبانية بأن سد النهضة لن يلحق ضررًا ملحوظاً بدولتى المصب

أرشيفية لسد النهضة

ذكرت وكالة الأنباء الاثيوبية أن وزير الخارجية د. تاضروس أدهانوم أجرى محادثات اليوم مع وزير الدفاع الاسبانى بيدرو مورينز أوضح له خلالها أن لجنة الخبراء الدولية أكدت أن بناء سد النهضة الإثيوبى لن يكون له أى ضرر ملحوظ على دولتى المصب.

ومن جانبه ، قال السفير دينا مفتى المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الاثيوبية أن وزير الخارجية أعرب خلال هذا المحادثات عن حرص إثيوبيا على تعزيز الشراكة مع إسبانيا.

ويذكر أن المحادثات تناولت القضايا الثنائية والاقليمية، والوضع فى جنوب السودان و جمهورية أفريقيا الوسطى.

وقال الوزير الاثيوبى إن بلاده تقوم بدور حيوى لتهدئة الوضع فى منطقة القرن الأفريقى ، وإن القوات الاثيوبية التى إنضمت مؤخرا إلى بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقى فى الصومال شاركت فى تحرير خمسة مدن بوسط وجنوب الصومال , وانها حققت نصرا ملحوظا ضد جماعة الشباب.

ومن ناحية أخرى ، أشارت الوكالة الاثيوبية إلى أن الوزير مورينز أعرب عن تقديره لدور إثيوبيا الايجابى فى السعى لتحقيق السلام والأمن فى المنطقة ، معربا فى نفس الوقت عن رغبة حكومته فى تعزيز العلاقات الثنائية مع إثيوبيا.

أ ش أ

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