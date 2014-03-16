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نائب بالمستقبل: لايوجد معطيات دولية تسمح لعون بتولي رئاسة لبنان

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نائب بالمستقبل: لايوجد معطيات دولية تسمح لعون بتولي رئاسة لبنان نائب بالمستقبل: لايوجد معطيات دولية تسمح لعون بتولي رئاسة لبنان

أكد النائب اللبناني عاصم عراجي عضو “كتلة المستقبل” ، “أنه لا يوجد معطيات دولية تسمح للعماد ميشال عون بان يكون رئيسا للبنان”.

وقال عراجي في تصريح صحفي اليوم :”رئيس الجمهورية المقبل عليه أن يكون وطنيا وقويا، وأن يتخذ القرارات التي تصب في مصلحة لبنان أولا”.

وفيما يتعلق بالبيان الوزاري للحكومة اللبنانية الذي تم الاتفاق عليه أمس .. قال إنه يؤد إلى الأمر المطلوب، غير أنه اعتبر “أن “حزب الله” تنازل في بعض الأماكن وهذا أدى إلى تنازلات من طرفنا” ، وأضاف”حزب الله” كان يقول ثلاثية “الشعب الجيش والمقاومة” ونحن اليوم قلنا “المواطنون اللبنانيون”.

وقال أن “ولادة كانت متعثرة جدا، والأمور لم تنته بعد، بل نحن نقلنا خلافاتنا من الشارع إلى مجلس الوزراء، وبنظري هذه الحكومة ستبقى حكومة غير منتجة”.

وتابع: “عدم حصر المقاومة بـ”حزب الله” يمكن أن يسبب انفلاتا أمنيا، لكننا انتزعنا أمرا مهما من “حزب الله” هو أن حصرية السلاح لن تبقى معه، وإذا وصلنا إلى الانفلات يمكن أن تتخذ جميع الأطراف قرارا بالجلوس إلى طاولة الحوار والعودة إلى كنف الدولة ” ، مضيفا أنه “لكي نضعف “حزب الله” علينا نزع الأشياء منه تدريجا”.

من جهته ، شدد عضو المكتب السياسي في “تيار المستقبل” راشد فايد على أن البيان الوزاري ” ألغى احتكار “حزب الله” للمقاومة إذ نص على أن كل المواطنين اللبنانيين لهم حق في المقاومة إذا وقع الاحتلال أو اعتداء على لبنان”.

وقال فايد ” أقرالبيان للمواطنين اللبنانيين الحق في المقاومة، وصفة المواطن تكون عندما تكون هناك دولة، وإذا لم يكن هناك انتماء للدولة فلا مواطنة بل إنسان عادي”.
> وكشف فايد أن” الصيغة التي قدمها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وردت فيها “مقاومة الأطماع” وهي صيغة مستقبلية غيبية غير مرتبطة بالواقع”.

أ ش أ

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