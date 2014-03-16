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هاني صلاح: اجتماع مجلس الوزراء ناقش كافة أشكال حماية الدولة..والحكومة عازمة على تنفيذ خارطة الطريق

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هاني صلاح: اجتماع مجلس الوزراء ناقش كافة أشكال حماية الدولة..والحكومة عازمة على تنفيذ خارطة الطريق هاني صلاح: اجتماع مجلس الوزراء ناقش كافة أشكال حماية الدولة..والحكومة عازمة على تنفيذ خارطة الطريق

السفير هانى صلاح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير هاني صلاح : ” أن اجتماع المجلس ناقش كل أشكال حماية الدولة وتأمينها وكافة الطرق لتحقيق ذلك، مؤكدا أن عازمة على المضي قدما لتنفيذ خارطة الطريق” .

وقال المتحدث، فى مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الليلة، : ” إن هذه الحكومة لا تعرف الا تنفيذ خارطة الطريق”، مشيرًا  : ” إلى أنه ليس واردا تأجيل أى بند من خارطة الطريق وماضون فى تنفيذها” ، مؤكداً  : “ أن اجتماع مجلس الوزراء أكد أن تطبيق القانون هو أهم ما ناقشة الاجتماع، مشيرا إلى أن دولة القانون هو الهدف “.

وحول طرح فكرة فرض حالة الطوارىء خلال الاجتماع ، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن كافة الوسائل القادرة على حماية الدولة ومنشأتها كانت محل ناقش فى هذا الاجتماع ، مؤكدا أنه ليس هناك خلافات بل كانت هناك مناقشات.

وحول فكرة أن تقوم كل وزارة بتأمين نفسها، أوضح السفير صلاح أن المقصود هنا هو أن تقوم كل وزارة بتأمين نفسها بالتنسيق مع وزارة الداخلية وأن تكون كل وزارة على الاستعداد للقيام بدورها عبر التوعية الأنية لموظفيها وبالاشتراك مع رجال الأمن.

أ ش أ

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