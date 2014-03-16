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رصاصة بالخطأ تسفر عن أصابة رئيس مفوضية الانتخابات الليبية السابق

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رصاصة بالخطأ تسفر عن أصابة رئيس مفوضية الانتخابات الليبية السابق رصاصة بالخطأ تسفر عن أصابة رئيس مفوضية الانتخابات الليبية السابق

أصيب نورى العبار رئيس مفوضية الانتخابات الليبية السابق برصاصة مساء اليوم /السبت/عن طريق الخطأ من سلاحه الشخصي.

وقال مصدر طبي بمركز بنغازي في تصريح له مساء اليوم ،بأنهم أستقبلوا ” نوري العبار ” جراء أصابتة في جنبه و فخذه أثر خروج رصاصة من مسدسه الخاص عن طريق الخطأ .

واضاف المصدر بأن ” العبار ” كان يقود سيارته وخرجت رصاصة من المسدس عن طريق الخطأ لآن خاصية تأمين السلاك كانت لا تعمل”

و أوضح المصدر بأن ” العبار ” في حاله صحية جيدة و أصابتة ليست بالخطيرة ، و هـــو الآن يتلقى العلاج داخــل مركز بنغازي.

يذكر ان نوري العبار ” شغل منصب رئيس المفوضية العليا للآنتخابات قبل أن يقدم أستقالته للمؤتمر الوطني العام منذ اسبوعين .

أ ش أ

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