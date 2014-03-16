رصاصة بالخطأ تسفر عن أصابة رئيس مفوضية الانتخابات الليبية السابق

أصيب نورى العبار رئيس مفوضية الانتخابات الليبية السابق برصاصة مساء اليوم /السبت/عن طريق الخطأ من سلاحه الشخصي.

وقال مصدر طبي بمركز بنغازي في تصريح له مساء اليوم ،بأنهم أستقبلوا ” نوري العبار ” جراء أصابتة في جنبه و فخذه أثر خروج رصاصة من مسدسه الخاص عن طريق الخطأ .

واضاف المصدر بأن ” العبار ” كان يقود سيارته وخرجت رصاصة من المسدس عن طريق الخطأ لآن خاصية تأمين السلاك كانت لا تعمل”

و أوضح المصدر بأن ” العبار ” في حاله صحية جيدة و أصابتة ليست بالخطيرة ، و هـــو الآن يتلقى العلاج داخــل مركز بنغازي.

يذكر ان نوري العبار ” شغل منصب رئيس المفوضية العليا للآنتخابات قبل أن يقدم أستقالته للمؤتمر الوطني العام منذ اسبوعين .

أ ش أ