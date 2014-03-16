بالفيديو .. هدف رونالدو يعبر بريال مدريد من عقبة مالاجا قبل مواجهة شالكة وبرشلونة

مالاجا، (إفي): فاز ريال مدريد الإسباني اليوم على مالاجا في ملعب لاروساليدا عقر داره بهدف نظيف سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو في الجولة الـ28 من عمر الليجا.

ويأتي هذا الفوز قبل مواجهة شالكه الألماني الثلاثاء المقبل في اياب ثمن نهائي دوري الأبطال، وبرشلونة بالجولة المقبلة من الليجا في "كلاسيكو الأرض".

بدأت المباراة بضغط من جانب ريال مدريد وسط تراجع من لاعبي الفريق الأندلسي، حتى لاحت أول فرصة خطيرة (ق6) من تمريرة علوية من الفرنسي كريم بنزيمة لتصل إلى الويلزي جاريث بيل إلا أن دفاع مالاجا أعاقه، دون أن يحتسب الحكم ركلة جزاء.

وفي أول ظهور حقيقي لمالاجا عقب مرور 13 دقيقة من عمر المباراة، أرسل المغربي نور الدين أمرابط عرضية حولها سانتا كروز برأسه لتعلو العارضة بقليل.

نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو (ق24) في تسجيل الهدف الأول للملكي عقب تمريرة طولية من بيل وصلت له على حدود منطقة الجزاء ليتعمق ويرواغ الدفاع ثم يسددها في شباك الحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو.

كاد رونالدو يسجل هدفين متتالين بعدها في تسديدة تصدى لها كاباييرو (ق25) ومتابعة لعرضية مرت بجوار القائم (ق26)، إلا أنه في الكرة الأخيرة تسبب في اصابة زميله بالفريق، كريم بنزيمة أجرى المدير الفني للريال، الإيطالي كارلو أنشيلوتي تغييرا اضطراريا (ق32) بخروج اللاعب الفرنسي للاصابة ونزول الأرجنتيني أنخل دي ماريا.

ومع انطلاق الشوط الثاني أهدر إيسكو هدفا محققا عقب انطلاق رائع من دي ماريا من قبل منتصف الملعب ليمرر الكرة على طبق من ذهب للاعب الشاب إلا أنه سددها باستهتار فوق العارضة (ق51) أخرج أنشيلوتي إيسكو غير الموفق (ق63) ليدخل بدلا منه الصاعد خيسيه رودريجيز، الذي كاد يسجل الهدف الثاني للريال (ق88) لولا تألق كاباييرو.

بعدها بدقيقة تألق الحارس الأرجنتيني مجددا في التصدي لتسديدة من رونالدو، الذي يتصدر قائمة هدافي الليجا في الوقت الحالي برصيد 25 هدفا.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الريال إلى 70 نقطة بفارق ست نقاط عن أتلتيكو الوصيف الذي قد يقلص الفارق الليلة إلى ثلاث نقاط اذا ما فاز على ضيفه إسبانيول، و سبع نقاط عن برشلونة في المرتبة الثالثة الذي قد يقلص الفارق إلى أربع نقاط اذا ما فاز برشلونة على أوساسونا غدا بنفس الجولة