ألونسو: الكلاسيكو هام وليس حاسما

إفي - يرى لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، شابي ألونسو أن مباراة الكلاسيكو بالجولة المقبلة بالليجا أمام برشلونة "هامة ولكن ليست حاسمة".

وقال ألونسو في تصريحات عقب الفوز على مالاجا بالجولة الـ28 من الليجا "الفارق مع البرسا كان أربع نقاط وكنا لا نرغب في حدوث أي مشكلات، الكلاسيكو سيكون هاما للغاية ولكنه ليس حاسما".

وأضاف اللاعب "لقد عانينا في هذه المباراة، ضغطوا علينا في الشوط الثاني، لم تسر الأمور بصورة مثالية بين خطي الوسط والهجوم، ولم نتحل بالتوفيق أيضا".

وتابع ألونسو "مالاجا قام بعمل جيد ونحن لم نتحل بالدقة، لقد كانت ثلاث نقاط هامة للغاية بالنسبة لنا، وفي النهاية نجحنا في المهمة".

بهذا الفوز ارتفع رصيد الريال إلى 70 نقطة بفارق ست نقاط عن أتلتيكو الوصيف الذي قد يقلص الفارق الليلة إلى ثلاث نقاط اذا ما فاز على ضيفه إسبانيول، و سبع نقاط عن برشلونة في المرتبة الثالثة الذي قد يقلص الفارق إلى أربع نقاط اذا ما فاز على أوساسونا غدا بنفس الجولة.