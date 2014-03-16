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رايو فايكانو يهزم ألميريا في صراع القاع بالدوري الإسباني

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رايو فايكانو يهزم ألميريا في صراع القاع بالدوري الإسباني رايو فايكانو يهزم ألميريا في صراع القاع بالدوري الإسباني

(إفي): فاز رايو فايكانو اليوم على ضيفه ألميريا في الجولة الـ28 من عمر الليجا بنتيجة 3-1 في صراع فرق القاع.

افتتح أصحاب الأرض التسجيل (ق37) عن طريق ألبرتو بوينو الذي حول ركنية برأسه للمرمى لتسكن الشباك.

وضاعف أصحاب ملعب (فاييكاس) النتيجة (ق57) عن طريق الأرجنتيني خواكين لاريفي عقب تلقيه تمريرة جيدة من الناحية اليسرى ليضعها بسهولة في المرمى.

قلص الضيوف الفارق (ق72) عن طريق فرناندو سوريانو إلا أن أصحاب الأرض لم يتأخروا كثيرا في اضافة الهدف الثالث عن طريق لاريفي (ق77).

بهذا الفوز ارتفع رصدي رايو عند 29 نقطة في المركز الـ16 فيما تجمد رصيد الضيوف عند 29 نقطة في المركز قبل الأخير

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