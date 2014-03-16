أنشيلوتي: مستعدون للكلاسيكو ومباراة مالاجا كانت معقدة

مالاجا، (إفي): أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني استعداد فريقه لمباراة الكلاسيكو أمام برشلونة في الجولة المقبلة من الليجا، وذلك عقب الفوز على مالاجا اليوم بالدوري بهدف نظيف سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وعن مباراة مالاجا قال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي اليوم "لقد كان لقاء اليوم معقدا، لاحت لنا فرصا لتسجيل الهدف الثاني، ولكن لسوء الحظ لم نتمكن من تحقيق هذا الأمر".

وأضاف المدرب الإيطالي "لم تكن مباراة جيدة، ولكننا لعبنا بصورة حسنة على الصعيد الدفاعي، النتيجة التي حققناها هامة".

وبخصوص اصابة الفرنسي كريم بنزيمة في مباراة اليوم التي حدثت عقب اصطدامه بزميله في الفريق كريستيانو رونالدو، قال أن التشخيص المبدئي هو تعرضه لكدمة.

وأضاف أنشيلوتي "لا يمكن الفوز بهدفين أو ثلاثة دون رد دائما، أنا سعيد لأن الفريق كان صلبا، لا أعتقد أنها أسوأ مباراة قدمناها".

وتابع المدرب "لم نقدم مباراة رائعة ولكن نجحنا في تحقيق الهدف المنشود، كانت مباراة قبيحة أمام فريق طموح، ولكن على أي حال نحن مستعدون لمواجهة الكلاسيكو".