الامن الوطني بسوهاج يلقي القبض علي عاطل لتورطه في علاقات متعددة مع اسرائيليين

تمكن جهاز الامن الوطني بمديرية امن سوهاج من ضبط شخص يقوم بمراسلة اشخاص اسرائليين الجنسية ويحمل وشم لنجمة داوود علي ذراعه وجهاز كمبيوتر عليه صور لجنود اسرائليين وصفحات تواصل بهم وايميلات ووسائل تواصل بهم .

رصدت المتابعة الأمنية بفرع الأمن الوطنى بسوهاج قيام شنوده أشرف صبحي ذكرى سن 24 حاصل على دبلوم زراعة – ويقيم شارع زيدان – دائرة قسم ثانى سوهاج بمراسلة العديد من الأشخاص إسرائيليين الجنسية من خلال شبكة التواصل الاجتماعي ” الفيس بوك ” وتعمد انتقاده لمصر والمصريين ومعلناً محبته لإسرائيل وسابقة محاولته السفر إليها عن طريق السودان إلا أنه لم يتمكن من تنفيذ ذلك .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع فرعي الأمن العام والأمن الوطني تم ضبط المذكور بمنزله وتبين وجود وشم لنجمة داوود علي زراعه وبتفتيش المنزل عثر علي الأتي : “ قاموس لتعلم اللغة العبرية ” 2 ” طلقه حيه عيار 7.62 × 39 - 1″ ورقه نقدية فئة المائة دولار 4″ بطاقات رقم قومي للمأذون بتفتيشه مثبت بها مهن مختلفه - 1 ” كارت مدون عليه سفارة جنوب السودان باسم وليم أويل أبو لباك وعليه من الخلف اسم رجاك راينق + وأسفل منها عبارة السفارة الإسرائيلية – يليها عبارة في باكستان - كارت أخر بعنوان احدي شركات السياحة وعليه من الخلف اسم باول افتيري ” بوليس ” - جواز سفر خاص باسم شنوده اشرف صبحي زكري مواليد 12/8/1989 – تحت رقم 05074239 A صادر في 22/9/2011م ينتهي في 21/9/2018م عليه تأشيرة سفر لدولة جنوب السودان بتاريخ 10/9/2012م حتي 9/10/2012 - ورقة مدون عليها بعض الأسماء والأرقام باللغة الأجنبية -ورقة مطبوع عليها بريد الكتروني بعنوان ISRAEELLOVE579@YAHOO.com ” .

وقد أسفر فحص جهاز الكمبيوتر عن مداومة تعامله ودخوله علي مواقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” حيث قام المذكور بالارشاد عن الصفحة الخاصة به وبالدخول عليها تبين أنها عليها بيانات ISRAEL SHALOM ISRAEL والإقامة ” TELAVIV ISRAIL ” ودرس في” MOSSAD ” وأنه أضاف عدة صفحات إسرائيليه لقائمته أبرزها صفحة الموساد الإسرائيلي – والمتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي والعديد من المواقع والصفحات والمجموعات الإسرائيلية، كما أسفر فحص جهاز الكمبيوتر من العثور علي عدد كبير من صور مجندين وضباط إسرائيليين وبعض الأشخاص حاملي علم دولة إسرائيل وصور لعلم إسرائيل .

· بمواجهة المذكور بما أسفرت عنه التحريات والضبط قرر الأتي : “ خلال عام 2011 سافر لمدينة شرم الشيخ وعمل سائق بقرية سياحية حيث تعرف علي العديد من الإسرائيليين المتواجدين بها بغرض السياحة – الأمر الذي أدي إلي قناعته بإمكانيته السفر لدولة إسرائيل للإقامة والعمل بها – خلال فترة تواجده بمدينة شرم الشيخ تعرف علي العديد من أبناء المنطقة القائمين على تسهيل الهجرة غير الشرعية لدولة إسرائيل إلا انه خشي من القيام بذلك “.

وأضاف بأنه تعرف علي احدي الإسرائيليات المقيمات بشرم الشيخ ومداومة لقائه بها وأنه تردد علي مقر السفارة الإسرائيلية بالقاهرة لمحاولة الحصول علي تأشيرة السفر لدولة إسرائيل مدعيا السفر للقدس إلا انه لم يتمكن

> من الحصول عليها

> تم التحفظ علي المضبوطات، تحرر عن ذلك المحضر رقم 964 إداري قسم ثان سوهاج لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .