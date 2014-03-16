تدشين الموقع الإلكتروني الشخصي لحاكم الشارقة باللغة الإنجليزية

دشن صباح أمس، الموقع الإلكتروني الشخصي الخاص بصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة باللغة الانجليزية، ليقدم خدماته لشريحة واسعة من أفراد المجتمع، باعتباره مرجعاً ومصدراً مهماً وموثوقاً لحياة صاحب السمو حاكم الشارقة، وما شهدته المنطقة من أحداث تاريخية كبيرة، عايشها سموه وكان جزءاً منها، موثقة بالصور الأرشيفية.

ويتيح الموقع لزواره التعرف إلى شخصية سموه الاستثنائية، والتاريخ الزاخر لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة الشارقة، والمنطقة ككل، من خلال علاقة أحداثها بحياته الشخصية، وتجارب سموه، ومختلف أعماله، والتزاماته الوطنية والقومية العربية، إلى جانب التعرف إلى النمو الثقافي والتعليمي والفكري، الذي رافق حكم سموه لإمارة الشارقة.

وكان الموقع قد أطلق باللغة العربية، وبحلته الجديدة، وبإضافات وتطبيقات تفاعلية حديثة، خلال حفل افتتاح الدورة الـ32 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، وقد تولى مركز الشارقة الإعلامي الإشراف على عملية تطوير شكل ومضمون الموقع الإلكتروني الشخصي الخاص بصاحب السمو حاكم الشارقة، بهدف تيسير وصول المتصفحين للمعلومات والمواد والتوثيقات المختلفة المتعلقة بسموه والمرتبطة بحياته وإنجازاته ومبادراته الرائدة على الصعيدين المحلي والعالمي، من خلال خيارات منوعة، تضمن لزائري الموقع الانتقال السهل والتصفح السريع لمحتوياته الغنية، من حيث المحتوى المكتوب أو المرئي وحتى المسموع.

أقسام

فضلاً على ذلك فإن الموقع المحُدث لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، يضم أقساماً عدة تغطي الجوانب المتعلقة بسموه ونشأته وسيرته الذاتية، بدايةً من نسبه وترعرعه في كنف آل القواسم الكرام، ومروراً بأولى مراحل حياته، قبل تسلمه مقاليد حكم إمارة الشارقة في عام 1972، إلى جانب الشهادات التعليمية، وشهادات الدكتوراه الفخرية، والجوائز والميداليات التي حازها سموه، والمناصب التي تولاها وإضاءات على الجوانب التاريخية والثقافية والفنية والتعليمية والسياحية في الإمارة.

كما يشتمل الموقع أقساماً تحتوي على إصدارات سموه الفكرية التاريخية والأدبية والمسرحية، ونبذة عن إنجازات ومبادرات صاحب السمو حاكم الشارقة المحلية والخارجية.

ويختص أحد أقسام الموقع بعرض مقالات وتعليقات وخطابات سموه في أحداث ومناسبات مختلفة، وآخر يوثق أبرز الإشادات والشهادات، التي صدرت وتصدر عن شخصيات سياسية وعلمية وفكرية وإعلامية محلية ودولية وغيرها، وتصب مجملها حول ما يمثله صاحب السمو حاكم الشارقة من نموذجٍ ملهمٍ، يحتذى به في الاهتمام بالعلم والثقافة، وكل ما من شأنه تقدم الإنسان إلى جانب احتوائه على أهم التسجيلات والتوثيقات المرئية والصوتية، وألبوم الصور الشخصية لسموه، إضافة الى روابط إلكترونية لجهات بحثية وثقافية لأهم الصروح العلمية المعروفة على مستوى إمارة الشارقة والمستوى العالمي، التي يرتبط معظمها بشراكات أكاديمية مع إمارة الشارقة، وذلك ضمن جهود صاحب السمو حاكم الشارقة في خلق جسور من التواصل بين مختلف المؤسسات التعليمية، لتطوير وتنشيط البحث العلمي.

مميزات

ومن أهم المميزات التقنية الجديدة، التي أدخلها مركز الشارقة الإعلامي على موقع صاحب السمو حاكم الشارقة الروابط التي تحيل إلى صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بأخبار سموه على الإنترنت، مثل تويتر، وغيره، إضافة إلى ميزة المشاركة التفاعلية، التي تبرز على الصفحة الرئيسة من خلال قسم خصص للزوار، يسجلون فيه آراءهم ومقترحاتهم.

ويمكن الوصول إلى الموقع الشخصي الخاص بصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، من خلال الرابط.

www.drsultanbinmohammed.ae