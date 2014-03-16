نهيان بن مبارك يفتتح منتدى التعليم العالمي

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع مساء أمس بفندق قصر الإمارات المنتدى العالمي للتعليم والمهارات، الذي ينتقل اليوم الى دبي ولمدة يومين الذي تنظمه مؤسسة " فاركي جيمس " التعليمية المعنية بتطوير قدرات المعلمين ودعم فرص الحصول على التعليم.

يحضر المؤتمر سبعة من رؤساء الدول السابقين بالإضافة الى عدد من رؤساء الوزراء السابقين و24 وزيراً للتعليم والتعليم العالي من الدول العربية والأجنبية بالإضافة الى نحو 500 من الخبراء والأساتذة في مجال التعليم.

وألقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك وطوني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق كلمتين في المؤتمر الذي تقوم فكرته على دعم القطاع الخاص للتعليم كي يصل الى الفئات محدودة الدخل حيث يوجد 75 مليون طفل لا يذهبون الى المدرسة في مختلف أنحاء العالم.

ويهدف المؤتمر الى رفع مستوى تقدير المدرس في المجتمعات الإنسانية ودعم تعليم البنات.

.. ويقدم واجب العزاء في وفاة عبدالله جمعة الطنيجي

قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، أمس، واجب العزاء إلى أسرة المغفور له، بإذن الله تعالى، عبد الله أحمد بن جمعة الطنيجي برأس الخيمة.

وأعرب معاليه خلال الزيارة التي قام بها إلى خيمة العزاء، بجانب منزل الأسرة في منطقة الرمس، في رأس الخيمة، عن صادق العزاء والمواساة إلى أنجال الفقيد فيصل عبد الله بن جمعة الطنيجي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وفواز عبد الله بن جمعة الطنيجي، السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وفهد، ومحمد، وعبد الرحمن، وفلاح وأحمد، وإخوان الفقيد، طارق، وبدر، ونايف، وعمر، وجمعة، وإلى ذويه، سائلاً الله العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء والمواساة الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، والشيخ أحمد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية، والشيخ عمر بن طالب بن صقر القاسمي، والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة، والشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، والشيخ مروان بن عبد الملك بن كايد القاسمي، والشيخ سالم بن محمد بن ناصر القاسمي، والشيخ عبد الله بن عبد الملك بن كايد القاسمي، والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، إلى جانب عدد من المسؤولين.