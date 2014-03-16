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ضبط تجار مخدرات وبحوزتة 31 لفافة هيروين ببورسعيد

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ضبط تجار مخدرات وبحوزتة 31 لفافة هيروين ببورسعيد ضبط تجار مخدرات وبحوزتة 31 لفافة هيروين ببورسعيد

ضبط

ألقت مباحث الزهور القبض علي أحد مروجي الهروين في منطقة سوق علي بحي الزهور بعد أن قام بطعن رقيب شرطة بمطواة في البطن و الكتف و الظهر .

كانت قوة من قسم شرطة الزهور قامت بحملة امنية بمنطقة سوق على بن أبى طالب تم الامساك  بـ على مسعد على هاشم ــ 30سنه ــ مقيم دائرة القسم، ممسكاً بيده بسلاح أبيض – مطواة قرن غزال- فتوجه ناحيتة والقوة المرافقة لضبطة، فقام المتهم بالتعدي بالمطواة على الرقيب أول  سعد المهدي عبد الله ــ من قوة مباحث القسم ، محدثاً إصابته بالبطن والظهر والكتف الأيسر .. وتم نقلة لمستشفى الزهور للعلاج .

تمكن الضابط والقوة المرافقة من السيطرة على المتهم وضبطه،  وبتفتيشه عثر بحوزته على عدد 31  لفافة ” تذكرة” لمخدر الهيروين ، ومبلغ مالي  وهاتف محمول .

وتم بإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة وسط حراسة امنية مشددة .

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