بالفيديو - عبد الله سيسيه يصنع أول أهداف عبد الظاهر في ليبيا

أحرز أحمد عبد الظاهر مهاجم الأهلي السابق والاتحاد أول أهدافه مع فريقه الليبي، والذي صنعه له مهاجم الزمالك السابق وزميله الحالي عبد الله سيسيه.

ومن عرضية من الجانب الأيمن، تصل الكرة إلى سيسيه الذي هيأها برأسه إلى عبد الظاهر مسددا على الطائرة الكرة داخل مرمى الشط.

وهو الهدف الذي نصر الاتحاد على منافسه، حيث انتهت المباراة بنتيجة 1-0، منتزعا صدارة المجموعة الثانية من أهلي بنغازي برصيد 17 نقطة.

عبد الظاهر انضم إلى الاتحاد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم بعد أزمته الشهيرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2013، برفعه شعار رابعة خلال احتفاله بهدفه في مرمى أورلاندو بايرتس.

كما يلعب سيسيه مع الاتحاد الليبي بعد الانضمام له في صفقة انتقال حر، عقب فسخ تعاقده مع الزمالك لعدم حصوله على مستحقاته.

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