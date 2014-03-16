رونالدو يسجل رقم قياسي جديد في تاريخ الليجا

(إفي): أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف فريق ريال مدريد الإسباني أول لاعب في تاريخ الليجا يسجل 25 هدفا في خمس مواسم متتالية.

وقاد رونالدو الريال للفوز اليوم على مالاجا بتسجيله هدف اللقاء الوحيد في الجولة 28 من الدوري الإسباني، ليواصل التربع على عرش هدافي البطولة بـ25 هدفا.

وخلال المواسم الخمسة التي لعبها رونالدو بقميص الميرينجي سجل على التوالي 26 و40 و46 و34 و25 هدفا، وذلك قبل 10 جولات على انتهاء الموسم الجاري.

وبإمكان الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الغريم برشلونة أن يعادل إنجاز رونالدو في حال سجل 10 أهداف فيما تبقى من البطولة، حيث سجل 15 هدفا حتى الآن