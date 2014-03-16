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مشاهير الكرة الانجليزية في الأقصر وأسوان لتشجيع السياحة

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مشاهير الكرة الانجليزية في الأقصر وأسوان لتشجيع السياحة مشاهير الكرة الانجليزية في الأقصر وأسوان لتشجيع السياحة

يوقع المهندس رمضان حجاجي رئيس مجلس إدارة إحدي الشركات السياحية غدا الاحد اتفاقية مع الاتحاد الانجليزي لكرة القدم لتنظيم رحلات سياحية لمشاهير اللاعبين الانجليز بمدينتي الأقصر وأسوان .

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي غرفة الشركات السياحية بالأقصر برئاسة ثروت عجمي لتنشيط الحركة السياحية بمحافظتي الأقصر وأسوان .

يشار إلي أن الحجاجي و عجمي سيصلان الي مطار الأقصر مباشرة بعد غد الاثنين برفقة 60 لاعب بريدج انجليزي علي متن الرحلة القادمة من العاصمة البريطانية لندن بينهم أعضاء الاتحاد الانجليزي للبريدج في إطار تنشيط السياحة بالمحافظة .

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