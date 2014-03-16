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مؤتمر لإعلام القاهرة غدًا عن مستقبل الإذاعة والتلفزيون

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مؤتمر لإعلام القاهرة غدًا عن مستقبل الإذاعة والتلفزيون مؤتمر لإعلام القاهرة غدًا عن مستقبل الإذاعة والتلفزيون

تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة، المؤتمر العلمى الأول لقسم الإذاعة والتليفزيون تحت عنوان "مستقبل الإعلام الإذاعى والتلفزيونى فى ضوء دستور 2014".

يأتى ذلك بالتعاون مع مؤسسة فريدرش ناومان من أجل الحرية برئاسة الدكتور حسن عماد مكاوى عميد الكلية ورئيس المؤتمر والدكتورة هويدا مصطفى، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون وأمين عام المؤتمر.

وقال الدكتور حسن عماد مكاوى، فى بيان إعلامى من الكلية، إن المؤتمر يأتى فى إطار الرؤية العلمية والمهنية لمستقبل الإعلام فى ظل المواد المنظمة للإعلام كما جاءت فى دستور 2014 وتقديم تصور تطبيقى حول آليات تنفيذ هذه المواد.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هويدا مصطفى، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون، أن الجلسة الافتتاحية يتحدث فيها الدكتور ثروت مكى، رئيس مجلس إدارة النايل سات، والدكتور عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون والدكتور رونالد مينا ردوس، المدير الاقليمى بمؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية.

وينقسم المؤتمر إلى ثلاث جلسات الأولى تتحدث عن حرية الإعلام وضماناتها فى الدستور الجديد والثانية عن مستقبل الإعلام الإذاعى بين الواقع والمأمول والثالثة تنتهى بتوصيات المؤتمر، حيث تبدأ فعاليات المؤتمر فى التاسعة صباح غدا الأحد، المقبل بقاعة المؤتمرات بالكلية، بمشاركة نخبة من كبار الإعلاميين الأكاديميين والممارسين.
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