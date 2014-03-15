عبد المجيد محمود : قائمة طاهر هى الأنسب لقيادة الأهلي خلال الفترة الحالية

أكد عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق أن قائمة محمود طاهر هي الأنسب لقيادة النادي الأهلي في المرحلة المقبلة، لأنها ستُخلصنا من كل الفترات العصيبة التى يمر بها النادى الأهلى .

وقال محمود تصريح خاص لوكالة “ONA” أن القائمة تضم كوكبة من أبناء الأهلي المتميزين أخلاقيًا وإداريًا وجميعهم على درجة عالية من الكفاءة وبينهم تجانس واضح.

وأشار محمود إلى أن هذا ليس تقليلًا من شأن بقية المرشحين، لكن أعضاء الأهلي اعتادوا على أن يختاروا الأنسب لاستكمال ما حققته المجالس السابقة، ويبقى الأهلي فوق الجميع.

وأعلن عدد كبير من كبار الأعضاء تأييدهم لطاهر مثل “سيد جمعة” أحد الأقطاب الكبيرة و “ياقوت صعوان” و “سمير زاهر”، هذا فضلًا عن اللواء محمود علام مدير عام النادي السابق ونجوم الكرة القدامى “ماهر همام وشطه ومحمود صالح وعلاء عبد الصادق وأسامة عرابي ومحمد عمارة وأحمد بلال وشادي محمد وزكريا ناصف وخالد بيبو وضياء السيد وربيع ياسين”.