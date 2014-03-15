لافروف: إجراء الاستفتاء في القرم يتفق تماما مع ميثاق الأمم المتحدة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن إجراء الاستفتاء في القرم يتفق تماما مع ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح لافروف – في اتصال هاتفي مع نظير الأمريكي جون كيري ، طبقا لما ذكرته قناة “روسيا اليوم” الليلة – أن الاستفتاء سيحدد ملامح مستقبل إقليم القرم.

وشدد لافروف على ضرورة كبح جماح المتشددين القوميين والراديكاليين الذين يرهبون المواطنين الأوكرانيين الناطقين باللغة الروسية .

تجدر الإشارة إلى أن روسيا استخدمت اليوم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن عدم شرعية استفتاء شبه جزيرة القرم الأوكرانية والمقرر إجراؤه غدا مع عدم الاعتراف به .

ومن المقرر إجراء استفتاء شبه جزيرة القرم غدا الأحد، بين إبقائها في قوام أوكرانيا مع توسيع صلاحياتها ، وبين الانضمام لروسيا .

أ ش أ