تأجيل محاكمة “حجازي و البلتاجي” في قضية تعذيب ضابط بـ “رابعة” لـ 17 مارس المقبل

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، الي مقر معهد أمناء الشرطة ،تأجيل نظر ثانى جلسات محاكمة محمد البلتاجى، وصفوت حجازى، ومدير مستشفى رابعة الميدانى، ومساعده، فى قضية تعذيب ضابط قسم شرطة مصر الجديدة وأمين شرطة برابعة العدوية ، و ذلك لجلسة 17 مارس لمشاهدة فيديوهات الواقعة و المرافعة.

و تحدث البلتاجي من داخل قفص الاتهام حيث طلب التحقيق في واقعة مقتل ابنته ، و أكد علي عدم معاملته معاملة جيدة و قيادات الاخوان بداخل السجن و منع الزيارات عنهم ، فيما طالب دفاع المتهمين بعرض فيديوهات الواقعة .

وكانت التحريات، قد أثبتت قيام المتهمين بتقييد أيدى المجنى عليهما، واحتجزوهما بميدان رابعة العدوية، كما قاموا بتعذيبهما والشروع فى قتلهما، كما نسب إليهم أيضًا الانضمام إلى جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون.