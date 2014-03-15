الأورمان تقوم بتوصيل المرافق ل1200 منزل مجانا بسوهاج

قامت جمعية الأورمان ، تحت رعاية اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج ، بتوصيل المرافق لعدد 1200 منزل لغير القادرين ، دون إن يتحمل المواطن أى تكاليف .

حيث تقوم الجمعية بسداد الرسوم المقررة ، لتوصيل مرفق المياه ، وأيضا شراء المشتملات اللازمة و سداد رسوم الكهرباء ، بحيث توصيل المرافق لجميع المناطق المحرومة ، بعد إنهاء الإجراءات بالوحدات المحلية ، حتى لاتكون هناك منازل مخالفة تتحايل على القانون ، كما يتم عمل إستعلامات عن أصحاب المنازل المراد توصيل المرافق لها حيث هناك عدد من المواطنين ، قاموا بشراء منازل جديدة ، ولديهم منازل أخرى لذلك يتم إستبعاد من يثبت إن لديه منزل أخرى .

يذكر أن هناك تعاونا بين المحافظة والجمعيات الأهلية ، من أجل تقديم مزيدا من الخدمات لغير القادرين في الوقت الذي تتحدى فيه مديرية التضامن الإجتماعي بسوهاج الفقراء ، وخاصة مدير إدارة الجمعيات صرح بذلك احمد إبراهيم مدير مكتب الأورمان بسوهاج ، حيث طالب إبراهيم غير القادرين بتقديم الملفات لجمعية الأورمان أو الوحدات المحلية بالقرى.