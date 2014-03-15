وكيل شيكابالا ينفى عودته للزمالك

نفى عبد الرحمن مجدي وكيل محمود عبد الرازق “شيكابالا” صانع ألعاب فريق سبورتنج لشبونة الحالي والزمالك السابق ماتردد عن رغبة اللاعب فى العودة مجددًا لصفوف الأبيض خلال الفترة المقبلة بسبب شعوره بعدم الراحة فى النادى البرتغالى بالإضافة إلى عدم مشاركته مع الفريق منذ انضمامه .

وأكد مجدى فى تصريحات خاصة لوكالة ”ONA” أن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة ولا يمت للواقع بأى صلة، مُشيرًا إلى أن شيكابالا مرتبط بعقد مع سبورنتج ويحترم إدارة نادية ويرغب فى البقاء ضمن صفوفه خاصة وأن النادى البرتغالى من أكبر الأندية الأوربية واللعب له خطوة جيده فى مشواراللاعب الإحترافى.

وكانت أنباء قوية قد ترددت خلال الفترة الماضية عن تفكير شيكابالا فى فسخ تعاقده مع سبورتنج والعودة مجددًا إلى صفوف الزمالك بسبب عدم قناعة ليوناردو خارديم المدير الفني للفريق البرتغالي بإمكانياته، وإصراره على الدفع به مع الفريق الرديف وهو ما لا يناسب طموحه.