رونالدو يؤمّن الصدارة للريال قبل الكلاسيكو بعد الفوز على مالاجا

تمكن فريق ريال مدريد من الفوز على ملقة بهدف مقابل لاشيء في المباراة التي أقيمت على ملعب لاروزاليدا ضمن الأسبوع الثامن والعشرين من الليجا الإسبانية.

جاءت بداية المباراة قوية من الطرفين، حيث كانت البداية عن طريق محاولات من ريال مدريد بالتحديد من الجناح الطائر “جاريث بيل”، والذي أراد الحصول على ركلة جزاء بعد تدخل من مدافع ملقة “سيرجيو سانشيز”، لكن حكم المباراة أمر باستمرار اللعب.

جاء الرد سريعًا من أصحاب الأرض والجمهور عبر تسديدة من الظهر الأيسر “أنتونيس” والذي سدد كرة قوية جدًا من خارج منطقة الجزاء مرت فوق العارضة بقليل، حتى جاءت الدقيقة 23 من أحداث الشوط الأول والتي حملت معها هدف التقدم عن طريق النجم “كريستيانو رونالدو” بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

استمر الفريق الملكي في محاولاته الهجومية قبل نهاية فصل اللقاء الأول وذلك عن طريق المتألق “كريستيانو رونالدو”، لكن كل هذه المحاولات وقف أمامها الحارس العملاق “ويلي كابييرو”.

ومع بداية الشوط الثاني أهدر صانع ألعاب المرينجي “إيسكو” فرصة خطيرة للغاية كانت كفيلة بوضع الريال في المقدمة بهدفين مقابل لاشيء، وذلك بعد أن انطلق أنخيل دي ماريا من منتصف الملعب ومر من مدافعي ملقة ثم مرر الكرة لإيسكو الذي سدد أعلى العارضة من انفراد تام.

حاول فريق ملقة كثيرًا في مهمة البحث عن هدف التعادل وذلك عن طريق عدة محاولات من المهاجم المميز “روكي سانتا كروز” ونور الدين مرابط والذي سدد كرة قوية تمكن الحارس “دييجو لوبيز” من التصدي لها ببراعة.

هدأ اللعب بعض الشيء مع انحصار الكرة معظم الوقت في منتصف الميدان، حتى أطلق “كريستيانو رونالدو” تسديدة قوية في يد الحارس المتألق ويلي كابييرو والذي واصل تألقه وأنقذ تسديدة أخرى من الدون أيضًا.

ولم تشهد الدقائق الأخيرة أي جديد باستثناء تسديدة أخرى من كريستيانو رونالدو تصدى لها ويلي كابييرو أيضًا، وأطلق بعدها حكم المباراة صافرة النهاية معلنًا فوز الريال بهدف مقابل لاشيء قبل مباراة الكلاسيكو.