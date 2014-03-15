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سموحة يمدد تعاقده مع حمادة صدقي

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سموحة يمدد تعاقده مع حمادة صدقي سموحة يمدد تعاقده مع حمادة صدقي

/أ ش أ/ قرر مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر تمديد عقد حمادة صدقي المدير الفنى للفريق الاول لكرة القدم لموسم اضافي.

وقال فرج عامر رئيس النادى إن قرار تمديد التعاقد مع حمادة صدقي جاء للحفاظ على وحدة وترابط الفريق وتقديرا للنتائج الطيبة التى قدمها الفريق في ولاية المدير الفني الحالي حمادة صدقي ، معربا عن أمله في أن ينجح ناديه في حجز بطاقة التأهل للدورة الرباعية عقب انتهاء مباريات الدور الثاني لمسابقة الدوري.

ويتصدر سموحة قمة فرق المجموعة الأولى برصيد 26 نقطة وبفارق 7 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الرابع.

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