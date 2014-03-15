شهاب: نسعى لتعويض هزيمة الدور الأول أمام الداخلية

/أ ش أ/ أكد شهاب الدين أحمد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى علي صعوبة مواجهة الفريق القادمة أمام الداخلية بعد غد الاثنين في الأسبوع الثالث عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وأوضح شهاب أن صعوبة المباراة تأتي كونها مع الفريق الذي ألحق بالأهلي الهزيمة في الدور الأول كما أن فريق الداخلية يمتلك عناصر مميزة و علي أعلي مستوي.

وأكد لاعب وسط النادي الأهلي على أنه لا صحة لما تردد عن غضبه بسبب عدم مشاركته بشكل مستمر خلال الفترة الماضية وقال أنها وجهة نظر الجهاز الفني و التي احترمها واقدرها واشار الى انه ينفذ المطلوب منه في الملعب في أي وقت و هذا هو دوره كلاعب بالفريق.

وشدد شهاب علي أن نجوم الأهلي لديهم القدرة علي الفصل بين مباراة أهلي بنغازي الليبي في دوري أبطال افريقيا وبين مباريات الدوري المحلي و خاصة مواجهة الداخلية التي لن تكون سهلة .