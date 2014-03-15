نكانا يتعادل في الدوري الزامبي قبل مواجهة الزمالك

تعادل نكانا مع جرين إيجلز بدون أهداف خلال مباراة الجولة الأولى من الدوري الزامبي.

ويلتقي الزمالك بطل مصر مع نكانا في مرحلة الذهاب لدور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا فى 21 مارس المقبل على ملعب الفريق الزامبي قبل أن يلعب الفريقان لقاء العودة.

ولم يتمكن بطل زامبيا من تقديم العرض القوى الذى قد يرعب الزمالك في بطولة دوري أبطال حيث فشل في الهجوم وتشكيل خطورة على الفريق المنافس .

كان الزمالك قد تمكن من الفوز على كابوسكورب الأنجولي العنيد في دور الـ32 من دروي أبطال إفريقيا

ويحاول نكانا و الزمالك تدعيم خط الهجوم بعد أن انتهت أخر مباراة للعملاق الأبيض في الدوري المصرى بنفس النتيجة التعادل السلبي أمام تليفونات بني سويف