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مورينو يطالب بخوض مباريات الدورى الانجليزى يوم الجمعة

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مورينو يطالب بخوض مباريات الدورى الانجليزى يوم الجمعة مورينو يطالب بخوض مباريات الدورى الانجليزى يوم الجمعة

أ ش أ - يتمنى البرتغالى جوزيه مورينيو المدير الفنى لنادى تشيلسى السماح لاندية انجلترا المشاركة فى البطولات الاوروبية بخوض مبارياتها يوم الجمعة لمنحها وقتا اطول للاستعداد.

ويلتقى البلوز مع استون فيلا اليوم السبت قبل ان يستقبل جالاتاسراي التركى فى اياب دور الستة عشر لدورى الابطال فى ستامفورد بريدج يوم الثلاثاء المقبل.

وقال مورينيو "إذا لعبنا ماهو الفارق إذا لعبنا مساء الجمعة؟ لن يحدث اى شئ.سيكون اللقاء الوحيد المذاع تليفزيونيا وسوف يحظى بنسبة مشاهدة رائعة".

واضاف "لوسألتنى لو أن هذا سيكون فى مصلحة تشيلسى فالاجابة نعم، وسيكون فى صالح الكرة الانجليزية ايضا".

يذكر أن خوض تشيلسى لقاءه اليوم يعنى ان منافسه التركى سيكون لديه فترة راحة اطول بيوم بعد ان خاض مباراته فى الدورى التركى مساءامس الجمعة وهو اللقاءالذى انتهى بالتعادل السلبى مع كارابوكسبور.

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