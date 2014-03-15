مدافع برشلونة على رادار ليفربول

أ ش أ - في إطار سعي مدرب ليفربول، برندان رودجرز، إلى ضم ظهير أيسر مميز، ذكر موقع توكسبورت أن اسم مدافع برشلونة أدريانو كوريا يبرز كخيار قوي ضمن الخيارات المحتملة لدى الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويعتقد الموقع أن النادي الانجليزي سيكون في معركة أيضاً مع ريال مدريد لضم لاعب سيفيليا البرتو مورينو، ولكنها اقترحت أن أدريانو سيبقى في أذهان المسؤولين هناك لعدة أسباب.

ولعل ليفربول سيتطلع إلى أدريانو أكثر باعتباره خياراً أرخص، و سيكون على استعداد لتقديم عرضا يقارب 6 ملايين جنيه استرليني لبطل إسبانيا بعد أن تفتح أبواب الانتقالات في يوليو المقبل.

وتبدو فرص رحيل المدافع البرازيلي البالغ من العمر 29 عاماً كبيرة سيما و أنه بات خياراً ثانوياً في الكامب نو، و هو قلق من افتقاره للمشاركات مع الفريق الأول .