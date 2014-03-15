أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدافع برشلونة على رادار ليفربول

Google+ Print
مدافع برشلونة على رادار ليفربول مدافع برشلونة على رادار ليفربول

أ ش أ - في إطار سعي مدرب ليفربول، برندان رودجرز، إلى ضم ظهير أيسر مميز، ذكر موقع توكسبورت أن اسم مدافع برشلونة أدريانو كوريا يبرز كخيار قوي ضمن الخيارات المحتملة لدى الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويعتقد الموقع أن النادي الانجليزي سيكون في معركة أيضاً مع ريال مدريد لضم لاعب سيفيليا البرتو مورينو، ولكنها اقترحت أن أدريانو سيبقى في أذهان المسؤولين هناك لعدة أسباب.

ولعل ليفربول سيتطلع إلى أدريانو أكثر باعتباره خياراً أرخص، و سيكون على استعداد لتقديم عرضا يقارب 6 ملايين جنيه استرليني لبطل إسبانيا بعد أن تفتح أبواب الانتقالات في يوليو المقبل.

وتبدو فرص رحيل المدافع البرازيلي البالغ من العمر 29 عاماً كبيرة سيما و أنه بات خياراً ثانوياً في الكامب نو، و هو قلق من افتقاره للمشاركات مع الفريق الأول .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع