أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مشكلتان تواجهان برشلونة لتجديد عقد ميسي

Google+ Print
مشكلتان تواجهان برشلونة لتجديد عقد ميسي مشكلتان تواجهان برشلونة لتجديد عقد ميسي

أ ش أ - قالت صحيفة ماركا الاسبانية أن نادى برشلونة يواجه مشكلتين رئيسيتين فيما يتعلق بتمديد عقد نجم نجومه الارجنتينى ليونيل ميسي، الاولى تتعلق براتبه الضخم والثانية تتعلق بعوائد استغلال صورته.

واضافت الصحيفة فى تقرير خاص اليوم أن الخلافات المتعلقة برؤية الجانبين فيما يتعلق براتبه الثابت البالغ تسعة ملايين يورو بخلاف المكافآت المتعلقة بالاداء والنتائج التى يجب حلها.

اما المسألة الثانية فلم تكن متوقعة لأن برشلونة حتى الآن تخلى عن كامل عائدات استغلال صورة ميسى لصالح اللاعب، غير أن الامور تختلف هذه المرة، فالرئيس السابق ساندروروسيل سبق وأن تعهد بأن يكون ميسى صاحب الراتب الاعلى فى العالم.

وكى يتحقق ذلك يريد النادى فى ظل رئاسة ماريا بارتوميو حصة من عائدات استغلال صورة ميسي، وذلك بالنظر الى حصول نادى ريال مدريد على حصة كبيرة من عائد استغلال صورة نجمه كريستيانو رونالدو مقابل حصول اللاعب على راتب صافى اجمالى قيمته 18 مليون يورو سنويا.

يذكر أن عائدات ميسى السنوية من جانب الرعاة تبلغ 23 مليون يورو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع