مشكلتان تواجهان برشلونة لتجديد عقد ميسي

أ ش أ - قالت صحيفة ماركا الاسبانية أن نادى برشلونة يواجه مشكلتين رئيسيتين فيما يتعلق بتمديد عقد نجم نجومه الارجنتينى ليونيل ميسي، الاولى تتعلق براتبه الضخم والثانية تتعلق بعوائد استغلال صورته.

واضافت الصحيفة فى تقرير خاص اليوم أن الخلافات المتعلقة برؤية الجانبين فيما يتعلق براتبه الثابت البالغ تسعة ملايين يورو بخلاف المكافآت المتعلقة بالاداء والنتائج التى يجب حلها.

اما المسألة الثانية فلم تكن متوقعة لأن برشلونة حتى الآن تخلى عن كامل عائدات استغلال صورة ميسى لصالح اللاعب، غير أن الامور تختلف هذه المرة، فالرئيس السابق ساندروروسيل سبق وأن تعهد بأن يكون ميسى صاحب الراتب الاعلى فى العالم.

وكى يتحقق ذلك يريد النادى فى ظل رئاسة ماريا بارتوميو حصة من عائدات استغلال صورة ميسي، وذلك بالنظر الى حصول نادى ريال مدريد على حصة كبيرة من عائد استغلال صورة نجمه كريستيانو رونالدو مقابل حصول اللاعب على راتب صافى اجمالى قيمته 18 مليون يورو سنويا.

يذكر أن عائدات ميسى السنوية من جانب الرعاة تبلغ 23 مليون يورو.