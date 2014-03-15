وست بروميتش سينهي تعاقده مع أنيلكا لسوء سلوكه

أ ش أ - أعلن نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي أنه أخطر نيكولا أنيلكا مهاجم منتخب فرنسا السابق بأنه سينهي عقده بداعي سوء السلوك.

وكان الاتحاد الانجليزي عاقب أنيلكا بالايقاف لخمس مباريات بسبب اشارة "عدائية" بينما كتب اللاعب في وقت سابق على حسابه بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي أنه انفصل عن وست بروميتش ألبيون.

وقال وست بروميتش "يرى النادي أن تصرف نيكولا أنيلكا في 28 ديسمبر إضافة إلى زعمه إنهاء العقد عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه بمثابة سوء سلوك."

وأضاف النادي بموقعه على الإنترنت "نتيجة لذلك أخطر النادي نيكولا أنيلكا قبل فسخ العقد بفترة 14 يوما وفقا لعقده."

وكان انيلكا وجه إشارة تعد على نطاق واسع معاداة للسامية عندما أحرز هدفا لوست بروميتش في مرمى وست هام يونايتد خلال ديسمبر الماضي.

وبعد معاقبته بالايقاف لخمس مباريات وغرامة 80 ألف جنيه استرليني قال انيلكا إنه يتقبل القرار ولن يعارضه.

ورغم انه كان يرغب فى الايقاف لمدة أطول وافق الاتحاد الانجليزي على العقوبة التي فرضتها لجنة الانضباط المستقلة.

ووجه انيلكا الذي بلغ 35 عاما يوم الجمعة الإشارة المثيرة للجدل بعدما قال إنها كانت تهدف لتحية ممثل هزلي فرنسي يرتبط معه بعلاقة صداقة.

وقال الاتحاد الانجليزي إن الإشارة تبدو معادية للسامية لكن المهاجم الفرنسي اكد على انه لم يقصد ذلك.