هوبفنر يخلف هونيس في رئاسة بايرن ميونيخ

/أ ش أ/ أكد مجلس إدارة نادى بايرن ميونيخ بطل ألمانيا وأوروبا لكرة القدم اليوم السبت على تعيين كارل هوبفنر رئيسا للنادي خلفا لاولي هونيس المستقيل من منصبه امس عقب ادانته بالتهرب من دفع الضرائب.

وأوضح النادى أن قرار تعيين هوبفنر صدر بالاجماع، وسيعرض القرار على الجمعية العمومية غير العادية للنادي في الثاني من مايو المقبل.

وهوبفنر (61 عاما) كان نائبا لهونيس، وعضوا في اللجنة التنفيذية للمجلس الاستشاري للنادي.

كما عين رودولف شيلز نائبا للرئيس ودييتر ماير نائبا ثانيا للرئيس.

واستقال هونيس من رئاسة نادي بايرن ميونيخ اثر قرار المحكمة بسجنه ثلاث سنوات ونصف السنة لتهربه من دفع ضرائب قدرت بحوالي 27 مليون يورو.