بهدفين في ليفركوزن .. بايرن على بعد 4 نقاط من الفوز بالبوندزليجا

أصبح بايرن ميونيخ على بعد أربع نقاط فقط من حسم لقب بطولة الدوري الألماني حسابيا بعد فوزه الثمين اليوم على ضيفه باير ليفركوزن بهدفين لواحد في الجولة 25 من البطولة.

ووسع العملاق البافاري الفارق مع أقرب ملاحقيه بروسيا دورتموند الى 23 نقطة بعد خسارة الاخير في وقت لاحق اليوم امام بروسيا مونشنجلادباخ.

ويمكن لبايرن التتويج رسميا باللقب، للمرة الثانية على التوالي، في حال جمع فوز وتعادل على الأقل في الجولتين المقبلتين.

كما بإمكانه حسم اللقب في حال تعثر دورتموند في الجولة المقبلة امام هانوفر.

ويسعى بايرن ميونيخ لكسر رقمه القياسي الذي حققه في الموسم الماضي بحسم اللقب حسابيا قبل ست جولات، حيث أنه يقدر على تحقيق الانجاز قبل ثماني أو سبع جولات.

وقاد النجم باستيان شفاينشتايجر بطل أوروبا والعالم للفوز اليوم رغم صعوبة اللقاء امام خصم عنيد، حيث صنع الهدف الأول من عرضية أهداها للمهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش ليحولها برأسه في الشباك في الدقيقة 44.

وعزز ماندزوكيتش صدارته لهدافي البوندزليجا بوصوله للهدف 17 بفارق هدفين عن البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم دورتموند.

وسجل شفاينشتايجر الهدف الثاني في الدقيقة 52 من تنفيذ رائع لمخالفة مباشرة.

وقلص ليفركوزن الفارق في الدقيقة الاخيرة بهدف لنجمه ستيفن كيسلينج.

ويملك بايرن الآن 71 نقطة مقابل 48 لدورتموند، فيما يحل ليفركوزن رابعا بـ44 نقطة.