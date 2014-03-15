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محافظ الإسكندرية : اصابتي بسيطة .. وجاءت بالخطأ من رجال الأمن

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محافظ الإسكندرية : اصابتي بسيطة .. وجاءت بالخطأ من رجال الأمن محافظ الإسكندرية : اصابتي بسيطة .. وجاءت بالخطأ من رجال الأمن

قال محافظ الإسكندرية اللواء طارق مهدي أن الإصابة التي حدثت في قدمه كان نتيجة الخطأ أثناء قيام رجال الامن باطلاق النار ومحاولة السيطرة علي بعض الاشخاص حاولوا منعهم من تنفيذ قرار إزالة لعقار مخالف بمنطقة كامب شيزار بشارع بور سعيد شرق الاسكندرية.

وأضاف محافظ الإسكندرية  أن صابته بسيطة وسطحية وهي عبارة عن حروق، مشددا على الاستمرار في تطبيق القانون على المخالفين وردعهم وتوقيع أقصي عقوبة عليهم، وإزالة العقارات المخالفة التي تهدد أمن وسلامة المواطن السكندري.

وكانت قوات الامن قد تمكنت من القبض علي 22 شخصا قاموا بالتعدي علي قوات الامن وإطلاق النار عليهم وقذفهم بالحجارة ومحاولة منعهم من تنفيذ قرار إزالة لأحد العقارات قام مالكه ببناء 18 طابقا مخالفا.

أ ش أ

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