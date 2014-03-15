سفارة مصر في زامبيا تحذر الزمالك من هطول الأمطار

حذرت السفارة المصرية في زامبيا برئاسة السفير رجائي نصر، بعثة فريق الكرة بالزمالك من الأمطار التي تهطل بكثافة في زامبيا في الفترة الحالية والتي تتوافق مع موسم هطول الأمطار، وأكدت السفارة على ضرورة اتخاذ البعثة لكافة الإجراءات قبل سفرها مساء الثلاثاء المقبل لمواجهة نكانا ريد ديفلز الزامبي في إطار ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكدت السفارة في تقريرها بأن البعثة مطالبة باصطحاب ملابس ثقيلة خوفا من البرد في فترات الليل، بجانب إحضار كافة الأجهزة والأدوات التي تتلاءم مع الأمطار لاستخدامها خلال فترة التواجد في مدينة “كيتوي” التي تستضيف المباراة.

ومن جهته، بدأ الجهاز الإداري بالزمالك في تجهيز كافة احتياجات البعثة في المرحلة المقبلة ومستلزمات التعامل مع الأمطار تحضيرا للرحلة.

أ ش أ