إصابة 5 أطفال بحالة قئ مستمر نتيجة تناول وجبة طعام فاسدة بسوهاج‎

كان اللواء إبراهيم صابر ، مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارا من قسم شرطة أول سوهاج ، بورود بلاغ من مستشفى سوهاج العام ، بوصول كلاُ من (مها منصور على السيد 6 سنوات ، أسماء منصور على 12 سنة تلميذة ، يوسف منصور على 6 سنوات ، دعاء منصور على 7 سنوات ، رانيا منصور على 11 سنة تلميذة) حيث جميعهم أشقاء مصابين بحالة إعياء وقئ مستمر ، إدعاء تناول طعام فاسد.

> بالإنتقال والفحص ، وسؤال المدعوة رضية على السيد 31 سنة ربة منزل “والدة المصابين” قررت أن سبب إصابتهم تناولهم وجبة طعام منزلي غير طازج ونفت الشبهة الجنائية ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة العامة .