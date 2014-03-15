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إصابة 5 أطفال بحالة قئ مستمر نتيجة تناول وجبة طعام فاسدة بسوهاج‎

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إصابة 5 أطفال بحالة قئ مستمر نتيجة تناول وجبة طعام فاسدة بسوهاج‎ إصابة 5 أطفال بحالة قئ مستمر نتيجة تناول وجبة طعام فاسدة بسوهاج‎

كان اللواء إبراهيم صابر ، مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارا من قسم شرطة أول سوهاج ، بورود بلاغ من مستشفى سوهاج العام ،  بوصول كلاُ من (مها منصور على السيد 6 سنوات ، أسماء منصور على 12 سنة تلميذة ، يوسف منصور على 6 سنوات ، دعاء منصور على 7 سنوات ، رانيا منصور على 11 سنة تلميذة) حيث جميعهم أشقاء مصابين بحالة إعياء وقئ مستمر ، إدعاء تناول طعام فاسد.
> بالإنتقال والفحص ، وسؤال المدعوة رضية على السيد 31 سنة ربة منزل “والدة المصابين” قررت أن سبب إصابتهم تناولهم وجبة طعام منزلي غير طازج ونفت الشبهة الجنائية ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة العامة .

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