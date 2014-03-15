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بالفيديو .. تشيلسي يسقط بهدف خيالي وصلاح يواصل الغياب

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بالفيديو .. تشيلسي يسقط بهدف خيالي وصلاح يواصل الغياب بالفيديو .. تشيلسي يسقط بهدف خيالي وصلاح يواصل الغياب

خسر تشيلسي من مضيفه استون فيلا بهدف خيالي سجله فابيان ديلف بالكعب يوم السبت في الدوري الإنجليزي.

وحل تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي ضيفا على استون فيلا ضمن الجولة الـ30 من المسابقة.

وجلس محمد صلاح نجم منتخب على مقاعد البدلاء طوال اللقاء ولم يشارك.

وسجل ديلف هدف المباراة الوحيد بشكل رائع حين خطف الكرة من منتصف الملعب وراوغ واستقبل العرضية التي لعبها زميله وسددها بالكعب في مرمى بتر تشك في الدقيقة 82.

وشهد اللقاء طرد البرازيلي ويليان جناح تشيلسي في الدقيقة 71 ومواطنه راميرس في الدقيقة الأخيرة.

وتجمد رصيد تشيلسي 66 نقطة في المركز الأول بفارق ست نقاط عن سيتي الذي يتبقى له ثلاث مباريات مؤجلة.

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فيديو اليوم السابع

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