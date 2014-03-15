غدا.. استكمال إزالة عمارات المعادى خلف المحكمة الدستورية

تستمر، غدا الأحد، الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، بمساعدة قوات الجيش والشرطة، فى إزالة مخالفات البناء بمنطقة كورنيش المعادى، خلف المحكمة الدستورية، ويصل عددها إلى 33 عمارة مقامة تحت الإنشاء.

وتستخدم الأجهزة التنفيذية فى إزالة مخالفات البناء "الجاكهامر" التى تعمل على تكسير الخرسانات وأساليب أخرى فى تدمير العمارة السكنية بالكامل، وسوف يتم تسليم الأراضى إلى شركة المعادى التابعة لوزارة الاستثمار، بعد إخلاء العقارات من على الأراضى المملوكة للدولة.

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