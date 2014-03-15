أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

غدا.. استكمال إزالة عمارات المعادى خلف المحكمة الدستورية

Google+ Print
غدا.. استكمال إزالة عمارات المعادى خلف المحكمة الدستورية غدا.. استكمال إزالة عمارات المعادى خلف المحكمة الدستورية

تستمر، غدا الأحد، الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، بمساعدة قوات الجيش والشرطة، فى إزالة مخالفات البناء بمنطقة كورنيش المعادى، خلف المحكمة الدستورية، ويصل عددها إلى 33 عمارة مقامة تحت الإنشاء.

وتستخدم الأجهزة التنفيذية فى إزالة مخالفات البناء "الجاكهامر" التى تعمل على تكسير الخرسانات وأساليب أخرى فى تدمير العمارة السكنية بالكامل، وسوف يتم تسليم الأراضى إلى شركة المعادى التابعة لوزارة الاستثمار، بعد إخلاء العقارات من على الأراضى المملوكة للدولة.

موضوعات متعلقة:
> أصحاب العقارات المخالفة بالمعادى يستدعون أسرهم للاعتصام لمنع الإزالة

قيادة أمنية: "التفجير الأمن" للمبانى المخالفة خلف المحكمة الدستورية

إطلاق "الغاز" لتفريق أصحاب العقارات المخالفة بحملة الإزالة بالمعادى

قوات الجيش والشرطة يؤمنان حملة لإزالة المبانى المخالفة بالمعادى

حملة لإزالة التعديات على أراضى الدولة خلف المحكمة الدستورية.. محافظ القاهرة يشرف على إزالة المبانى المخالفة.. ورئيس الحى: نستخدم النسف لإزالة المبنى مرة واحدة.. وشرطة المرافق: لا مضايقات من المخالفين
>

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365