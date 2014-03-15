أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محافظ القاهرة: لن نتراجع عن إزالة كافة المبانى المخالفة للقانون

Google+ Print
محافظ القاهرة: لن نتراجع عن إزالة كافة المبانى المخالفة للقانون محافظ القاهرة: لن نتراجع عن إزالة كافة المبانى المخالفة للقانون

أكد الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، أنه سيتم إزالة الأبراج المخالفة للقانون والمبانى بدون ترخص خلف المحكمة الدستورية العليا، والمقامة على أرض ملك للدولة، مؤكدًا أنه سيتم إزالة كافة المبانى المخالفة للقانون سواء المسكونة منها أو غير المتواجد بها سكان.

ناشد" السعيد" خلال مداخلة هاتفية للإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، المواطنين عدم شراء شقق سكنية فى العقارات المخالفة على كورنيش النيل، والتأكد من وجود جميع التراخيص.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم التنسيق مع وزارتى الداخلية والدفاع؛ لتنفيذ إزالة المبانى المخالفة للقانون، مؤكدًا أنه لا تهاون مع المخالفين، ولا أنصاف حلول فى إزالة الأبراج تحت المخالفة.

موضوعات متعلقة:
> أصحاب العقارات المخالفة بالمعادى يستدعون أسرهم للاعتصام لمنع الإزالة

قيادة أمنية: "التفجير الأمن" للمبانى المخالفة خلف المحكمة الدستورية

إطلاق "الغاز" لتفريق أصحاب العقارات المخالفة بحملة الإزالة بالمعادى

قوات الجيش والشرطة يؤمنان حملة لإزالة المبانى المخالفة بالمعادى

حملة لإزالة التعديات على أراضى الدولة خلف المحكمة الدستورية.. محافظ القاهرة يشرف على إزالة المبانى المخالفة.. ورئيس الحى: نستخدم النسف لإزالة المبنى مرة واحدة.. وشرطة المرافق: لا مضايقات من المخالفين
>

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365