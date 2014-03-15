محافظ القاهرة: لن نتراجع عن إزالة كافة المبانى المخالفة للقانون

أكد الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، أنه سيتم إزالة الأبراج المخالفة للقانون والمبانى بدون ترخص خلف المحكمة الدستورية العليا، والمقامة على أرض ملك للدولة، مؤكدًا أنه سيتم إزالة كافة المبانى المخالفة للقانون سواء المسكونة منها أو غير المتواجد بها سكان.

ناشد" السعيد" خلال مداخلة هاتفية للإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، المواطنين عدم شراء شقق سكنية فى العقارات المخالفة على كورنيش النيل، والتأكد من وجود جميع التراخيص.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم التنسيق مع وزارتى الداخلية والدفاع؛ لتنفيذ إزالة المبانى المخالفة للقانون، مؤكدًا أنه لا تهاون مع المخالفين، ولا أنصاف حلول فى إزالة الأبراج تحت المخالفة.

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