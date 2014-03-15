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ميناء القاهرة الجوى: تسرب المياه أسفل الصالة الموسمية سبب هبوطها

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ميناء القاهرة الجوى: تسرب المياه أسفل الصالة الموسمية سبب هبوطها ميناء القاهرة الجوى: تسرب المياه أسفل الصالة الموسمية سبب هبوطها

قال الدكتور محمود عصمت، رئيس ميناء القاهرة الجوى، إن الأسباب التى أدت إلى هبوط الصالة الموسمية بمطار القاهرة هى تسريب مياه من إحدى المواسير المتواجدة أسفل "الصالة" مما تسبب فى هبوط أربعة أعمدة بها حوالى 6 سنتم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية للإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن وزير الطيران حسام كمال قام بجولة اليوم السبت فى الصالة، واطلع بنفسه على أسباب الهبوط الأرضى وتأكد بنفسه أنه لا يوجد خطورة على المبنى.

وأشار رئيس ميناء القاهرة الجوى إلى أنه تم تحويل كافة الرحلات القادمة من جدة والمدينة المنورة إلى صالة 3 بالمطار الجديد لحين الانتهاء من الإصلاحات بالصالة الموسمية.

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