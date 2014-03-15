أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس مركز حقوقى يطالب بتطبيق حد الحرابة على الإرهابيين

Google+ Print
رئيس مركز حقوقى يطالب بتطبيق حد الحرابة على الإرهابيين رئيس مركز حقوقى يطالب بتطبيق حد الحرابة على الإرهابيين

أكد مصطفى القصيف، رئيس مركز وطن لحقوق الإنسان، أنه يجب التعامل بجدية أكثر مما هو الآن مع كل من يثبت أنه إرهابى، ويدمر ويخرب فى .

وأضاف "لابد من تطبيق حد الحرابة على كل من يقتل الأبرياء من رجال الجيش والشرطة، ولابد الأخذ على أيديهم بيد من حديد"، وأشار إلى أنه يستنكر الاعتداء الغاشم على الجنود المصريين الأبرياء فى الحادث الإجرامى الذى تعرض له رجال القوات المسلحة بكمين مسطرد صباح اليوم السبت.

وأضاف القصيف أن هؤلاء الإرهابيين يدعون الإسلام، ويعتبرون أن قتل الجنود المصريين جهاد فى سبيل الله، مؤكدا أن الإسلام والرسول برىء من تلك الأفعال.

وأشار القصيف إلى أنه "لن يصلح حال الشارع المصرى إلا بالحزم والقوة تجاه كل من تسول له نفسه التخريب والتدمير"، مؤكدا أنه يستنكر قتل أى مصرى مهما كان من الشرطة والجيش أو من عامة الشعب فكيف يرتضون بذلك، ويفرحون بالقتل وسيل الدماء.. حسبنا الله ونعم الوكيل.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط