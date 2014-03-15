باحث إسلامى لــ90 دقيقة :حادث مسطرد رسالة من" أنصار بيت المقدس"

قال ماهر فرغلى، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، إن عمليات "أنصار بيت المقدس" الإرهابية انتقامية وإن حادث كمين مسطرد والذى راح ضحيته 6 جنود من القوات المسلحة صباح اليوم السبت رسالة مفادها" أن تنظيم أنصار بيت المقدس مستمر حتى بعد مقتل قائده أبو عبد الله".

وأضاف "فرغلى" خلال اتصال هاتفى ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور والذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، أن تنظيم أنصار بيت المقدس أخفى خبر مقتل قائده منذ يوم الثلاثاء الماضى حتى يتم تنفيذ عملية مسطرد حتى تكون رد على ما حدث، مشيراً إلى أن مثل هذه التنظيمات لا تتأثر بمقتل قائدها كونها تمارس عملا سريا.

وتابع قائلاً " محمد نصر زعيم كتائب الفرقان التابعة لأنصار بيت المقدس سيتولى القيادة ليكمل العمليات الإرهابية فى حق الشعب المصرى وقوات الأمن".