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محمود الترابي يعترف لـ" سيدتي نت" وجود السفير المصري سبب خروجي من " ذي فويس"

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محمود الترابي يعترف لـ" سيدتي نت" وجود السفير المصري سبب خروجي من " ذي فويس" محمود الترابي يعترف لـ" سيدتي نت" وجود السفير المصري سبب خروجي من " ذي فويس"

عَرِف خروج المتسابق المغربي محمود الترابي من برنامج إكتشاف المواهب " ذي فويس" صدمة للجماهير، خاصة و أن الفتى الذي ينتمي إلى فريق المطربة شيرين كان من بين الأصوات القويّة بالمسابقة .

وكشف محمود الترابي في حديث مع " سيدتي نت" أن خروجه كان مستبعداً لأنه وحسب قول يُعدّ أفضل عنصر في مجموعتها، لكنها في الحلقة الماضية قررت الاحتفاظ بالمصرية "وهم".

وقال الترابي "إن حضور السفير المصري بمسرح البرنامج جعل شيرين تفضل إبنة بلدها عني، وتخذلني، لكني في النهاية راضي لأن المهم ليس الاستمرار في المسابقة بل حب الجمهور واعترافهم بي " .

وعاد محمود هذه الفترة إلى إكمال دراسته في مجال الإعلام السمعي البصري في انتظار أن يأخذ العطلة الصيفية ليباشر الاهتمام بأعماله الفنية .

 

 

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