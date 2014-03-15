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وفاة الفنان السّوري وفيق الزّعيم بعد صراع مع المرض

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وفاة الفنان السّوري وفيق الزّعيم بعد صراع مع المرض وفاة الفنان السّوري وفيق الزّعيم بعد صراع مع المرض

توفّي مساء يوم السّبت الفنّان السّوري وفيق الزّعيم بعد صراع مع مرض "سرطان الكبد" عن عمر يناهز الـ 54 عاماً.

وفارق الزّعيم الحياة في بيروت مقرّ إقامته الأخير حيث كان يتلقّى العلاج في الجامعة الأمريكيّة في بيروت، وسيتمّ نقل جثمانه إلى دمشق ليُوارى الثّرى هناك.

ونعى عدد من الفنّانين السوريّين زميلهم الرّاحل عبر صفحاتهم على موقع التّواصل الاجتماعي على "فيسبوك"، ومن أبرزهم ديمة الجندي وكندا حنّا ويزن السّيد وسحر فوزي وغيرهم..

واشتهر الفنّان الرّاحل بمشاركاته الهامّة في أعمال البيئة الشّاميّة على وجه التّحديد، لا سيّما دوره في مسلسل "باب الحارة" بشخصيّة "أبو حاتم" الرّجل الشّهم وصاحب القهوة الشّعبيّة، وله أعمال مهمّة أيضاً في الإذاعة والمسرح والسّينما.

أسرة مجلّة "سيّدتي"، و"سيّدتي نت" تنعي الفنّان الرّاحل راجين من الله أن يلهم ذويه الصّبر والسّلوان.

 

 

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