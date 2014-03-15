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إنتهاء مراسم الجنازة العسكرية الخاصة بشهداء مسطرد ونقل الجثامين لسوهاج

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إنتهاء مراسم الجنازة العسكرية الخاصة بشهداء مسطرد ونقل الجثامين لسوهاج إنتهاء مراسم الجنازة العسكرية الخاصة بشهداء مسطرد ونقل الجثامين لسوهاج

إنتهت منذ قليل ، مراسم تشييع الجنازة العسكرية الخاصة بشهداء مسطرد الأربعة ، بمطار أسيوط وتحرك سيارات الإسعاف تحمل الجثامين الى مثواها الأخير بمقابر عائلاتهم بسوهاج .

شارك فى الجنازة العسكرية ، اللواء محمد عرفات ، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية ، واللواء طارق حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن اسيوط ، والمئات من أبناء مراكز محافظة سوهاج ومن أهالي الشهداء الأربعة .
> والمذكورين هم “عبد الرحمن محمود عبد الرحمن محمود من قرية روافع العيساوية بمركز المنشاة ،و بسام محمد السيد عبد الصادق من ناحية نجع عويس بمركز جرجا ،و محمد السيد خلف عرقان من شارع المغاربة بمركز جرجا ،و محمد عبد الحميد عبد الرحمن رضوان بناحية اولاد حمزة بقرية المساعيد بمركز العسيرات” .

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