رئيس حي دار السلام : إزالة المباني المخالفة بالمعادي أثبت هشاشة بنائها

أكد محمد سعد الطويل رئيس حى دار السلام أن العقارات المخالفة التى بدأ اليوم إزالتها خلف المحكمة الدستورية العليا تم بناؤها على أراضى من أملاك الدولة وبدون الحصول على التراخيص المطلوبة أو الحصول على عقود تثبت أحقيتهم فى هذه الأرض ليتمكنوا من البناء عليها.

وأوضح الطويل، أنه خلال متابعته اليوم لتنفيذ قرار المحافظة تنفيذ إزالة هذه العقارات أن هذه الأرض التى تم التعدى عليها ملك لشركة المعادى للإسكان والتعمير وهى شركة قطاع عام ، والقانون ينص على أن من يبنى بدون ترخيص يتم إزالة مبناه فورا.

وقال الطويل أن المفاجأة التى تكشفت اليوم خلال عملية الإزالة هو أن هذه العمائر هشة البناء بما يعد خطرا داهما على من كانوا سيقيمون فيها وهو مالم يقم المعتدين على الأرض بتوفيره لهؤلاء المواطنون .

وأشار الطويل إلى أنه تم إزالة ثلاث عمارات تضمن عشرات الشقق السكنية وهذه هى المرحلة الأولى فى أعمال الإزالة ،وسيتم تنفيذ قرارات الإزالة فى بقية العمارات البالغ عددها 22 عمارة، موضحا ان تنفيذ القرار جاء بدعم من القوات المسلحة والشرطة.

أ ش أ