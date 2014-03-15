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بالصور .. جنازة شعبية لشهيد حادث “مسطرد” بمسقط رأسه بالمنوفية

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بالصور .. جنازة شعبية لشهيد حادث “مسطرد” بمسقط رأسه بالمنوفية بالصور .. جنازة شعبية لشهيد حادث “مسطرد” بمسقط رأسه بالمنوفية

 

شيع مساء اليوم الالاف من أهالى قرية مجريا ، التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية ، جثمان شهيد القوات المسلحة المجند أحمد رمضان ، أمين مدكور الذى إستشهد فى الحادث الإرهابى على كمين مسطرد صباح اليوم ضمن 5 آخرين.

حيث إنتظر الالاف من أهالى القرية ، جثمان الشهيد بمدخل القرية لتشييعه الى مثواه الأخير ، بمقابر الأسرة بالقرية وسط هتافات مناهضة لجماعة الإخوان ” لا اله الا الله الشهيد حبيب الله , لا اله الا الله الاخوان اعداء الله “.

وشارك فى تشييع الجثمان العديد من القيادات الأمنية والتنفيذية ، بحضور اللواء محمود الديب مساعد مدير الأمن للأمن العام ، والعميد حاتم السبع رئيس مدينة اشمون والعشرات من أصدقاء الشهيد فى جنازة شعبية بالقرية .

من جهة اخرى ، إستقبلت نساء القرية الجثمان بالصراخ والبكاء والعويل ، ودموع أقاربه وأهالى القرية فى مشهد سيطرت عليه علامات الحزن .

فى سياق ، أكد أهالى القرية ، أن الشهيد كان يتسم بحسن الخلق والطيبة وينتمى لأسرة فقيرة الحال ولديه 5 أشقاء ، وإكتفت والدة الشهيد منال عبد المنصف بترديد ” حسبى الله ونعم الوكيل منهم لله اللى حرقوا قلبى على أبنى كان نفسى أجوزه وهو اللى يدفنى ” .

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