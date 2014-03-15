وصول جثامين شهداء سوهاج فى حادث مسطرد الإرهابي لمطار أسيوط

وصل ، منذ قليل، جثامين شهداء حادث مسطرد الأربعة من أبناء محافظة سوهاج ، إلى مطار اسيوط ، اللذين استشهدوا صباح اليوم السبت اثر حادث اقتحام نقطة خاصة بعناصر الشرطة العسكرية في منطقة مسطرد بعد ان اغتالتهم يد الارهاب الخسيسة .

وكان فى استقبال الجثامين اللواء محمد عرفات قائد المنطقة الجنوبية العسكرية واللواء طارق حسن مساعد وزير الداخلية مدير امن اسيوط والمئات من ابناء مراكز محافظة سوهاج وأهالي الشهداء الاربعة .

وسيتم اقامة جنازة عسكرية لهم بمطار اسيوط، وبعدها يتم نقلهم لتشيع الجثامين الى مثواها الأخير بمقابر عائلاتهم بمراكز محافظة سوهاج ، والشهداء هم “عبد الرحمن محمود عبد الرحمن محمود من قرية روافع العيساوية بمركز المنشاة ،و بسام محمد السيد عبد الصادق من ناحية نجع عويس بمركز جرجا ،و محمد السيد خلف عرقان من شارع المغاربة بمركز جرجا ،و محمد عبد الحميد عبد الرحمن رضوان بناحية اولاد حمزة بقرية المساعيد بمركز العسيرات” .